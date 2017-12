„Haski“: Dienstzeit des neuesten russischen Atom-U-Boots bekannt

„Sie haben sicher gehört, was ‚Haski‘ bedeutet. Wir haben für uns festgelegt, welche technischen Möglichkeiten der Maschinenkomplex besitzen muss, der real in der Perspektive zu entwickeln ist, in der das U-Boot gebaut wird. Dieses U-Boot wird 52 Jahre in Betrieb sein. Die Form des U-Bootes ist bereits entworfen worden“, betonte Wlassow auf der Allrussischen Konferenz, die der Entwicklung der einheimischen maritime Robotertechnik gewidmet ist.

Zuvor hatte Wlassow mitgeteilt, dass „Haski“ unter anderem mit neuer Robotertechnik ausgestattet werden solle.

Wie er ferner ausführte, sind die Entwicklungsarbeiten bereits im Gange. Die Formen seien entworfen worden und würden nun detailliert.

Die Forschungsarbeit an diesem Projekt soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden.

Bis dato gibt es wenig Informationen über das neue U-Boot. Medienberichten zufolge könnte es über den Marschflugkörper „Zyrkon“ verfügen.

Die technischen Eigenschaften von „Zyrkon“ werden geheim gehalten. Vermutlich beträgt die Reichweite der Rakete 300 bis 400 Kilometer und ihre Geschwindigkeit circa fünf bis sechs Mach. Die Geschwindigkeit von modernen russischen Raketen erreicht zwei bis 2,5 Mach.