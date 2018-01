„Schock und Schauer“: Westen beeindruckt von neuester russischer Ch-101-Rakete

Dem zufolge unterscheiden sich die reorganisierten und erneuerten Streitkräfte Russlands grundlegend von dem, was sie einst waren. Als Beispiel für die neuen Möglichkeiten der russischen Armee wird der Einsatz von luftgestützten Stealth-Marschflugkörpern Ch-101 angeführt, die von den Langstrecken-Bombern Tu-95MS und Tu-160 abgefeuert werden. Die in Syrien gesammelten Erfahrungen sollen zeigen, dass die Ch-101-Rakete eine zuverlässige Lenkwaffe ist, die beim Gegner „Schock und Schauer“ auslösen kann.

© Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation