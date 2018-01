Chinesische Hilfe – warum sollte Russland in Peking Schiffe kaufen?

Das Staatsprogramm zur Aufrüstung der russischen Seestreitkräfte wird nicht besonders erfolgreich umgesetzt, was zur Folge haben könnte, dass diese Waffengattung nicht in der Lage wäre, die anstehenden Aufgaben zu erfüllen. Dieses Problem ließe sich mithilfe eines anderen Landes in den Griff bekommen, schreibt die Zeitung „Iswestija“ am Mittwoch.