„Richtiger Bestseller“: Warum russischer Su-30-Jäger im Ausland gefragt ist

Die Zeitung „Iswestija“ schreibt in ihrer Onlineausgabe, die Su-30 sei inzwischen ein „richtiger Bestseller“ des russischen Flugzeugbaus geworden:

„Der erste Vertrag wurde 1996 geschlossen. Seitdem haben ausländische Auftraggeber und die russischen Streitkräfte mehr als 500 Jagdflugzeuge dieser Familie gekauft. Das ist die größte russische Flugzeug-Serie, die nach dem Zerfall der Sowjetunion gebaut wurde.“

Wie die Zeitung betont, ist die Su-30 ein Mehrzweck-Kampfjet, der in der Lage ist, sowohl als schwerer Abfangjäger zum Einsatz zu kommen, als auch land- und seegestützte Ziele anzugreifen. Dies erhöht seine Exportchancen. Nach dem Zerfall der UdSSR wurden mehrere Versionen (wie etwa Su-30K und Su-30MK) präsentiert und ausländischen Auftraggebern angeboten.