Das bringt 2018: Top-5 der spannenden Technik-Highlights

HomePod

Nach dem Erfolg von Amazons Echo wird nun der US-Gigant Apple versuchen, den Markt von Lautsprechern zu erobern. Großer Wert wird auf guten Klang gelegt. Apples A-8 Chip, der auch in aktuellen iPhone-Modellen eingesetzt wird, soll die Klangqualität verbessern. Der Siri-Sprecher HomePod sollte Medienberichten zufolge kurz vor Weihnachten erscheinen, was aber verschoben wurde. Laut aktuellen Informationen sollte das Gadget am 9. Februar zum Verkauf stehen. Das Gerät kostet in den USA 349 US-Dollar.

Moley

Medienberichten zufolge soll der Roboter Moley in diesem Jahr auf den Markt kommen. Dabei geht es um Roboterhände mit verschiedenen Sensoren. Diese besitzen vier Finger und einen Daumen. Der Roboter mit „menschlichen“ Händen wird für Menschen kochen.

Oculus Go

Anfang 2018 sollte die VR-Brille von Facebook erscheinen. Sie gilt als günstiges (199 US-Dollar), vollständig autonomes VR-Gadget. Die neue Brille kann komplett ohne ein Smartphone genutzt werden. Sie verfügt über einen eingebauten Audi-Lautsprecher.

Frigondas

Diese Mikrowelle kann das Essen und Getränke nicht nur heiß machen, sondern auch abkühlen und gefrieren.

​Smartphones

Smartphone-Neuheiten sind immer beliebt und werden in der ganzen Welt erwartet. Unter anderem soll Samsung sein Galaxy S9 vorstellen. Auch werden neue Versionen von iPhone X und das neue iPhone 9 geplant.

Here's First Clear Look At Samsung Galaxy S9, S9+ Featuring Thicker Bezels Than S8 Series https://t.co/Tnd9uFGxtI pic.twitter.com/oWwWOedqZU — Redmond Pie (@RedmondPie) January 27, 2018