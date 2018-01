Nach Abfangmanöver über Schwarzem Meer: US-Medien zeigen sich von Su-27 begeistert

Das US-Portal The National Interest hat vor dem Hintergrund des jüngsten Berichts über das Abfangen eines US-Aufklärungsflugzeugs des Typs EP-3E Aries II durch eine Su-27 über dem Schwarzen Meer diesen russischen Kampfjet und seine Einsatzmöglichkeiten unter die Lupe genommen.

© AFP 2018/ Dan LEVINE Spionage zugunsten ukrainischer Armee: Duma nennt Ziel der US-Aufklärung nahe Krim

„(…) die Su-27 hat das Ende des Kalten Kriegs überlebt, um einer der besten Exportkampfjets zu werden“, schreibt das Portal. „Die Möglichkeiten der Su-27 sind enorm.“

Der Flanker (Nato-Codename für die Su-27 – Anm. d. Red.) kann, so das Portal weiter, die Mach-Zahl von 2,35 mit dem Durchsatzschub über eins (je nach der Treibstoffkapazität) erreichen. Dieser Kampfjet könne zudem bis zu acht Luft-Luft-Lenkflugkörper oder ein Arsenal an Bomben und Lenkflugkörpern tragen.

„In den Händen eines erfahrenen Piloten kann das Jagdflugzeug zahlreiche erstaunliche Manöver ausführen, von denen viele die Zuschauer bei Schauflügen russland- und europaweit bereits begeistert haben“, resümiert The National Interest.

Am Montag hatte das russische Verteidigungsministerium das Abfangen eines US-Aufklärungsflugzeugs des Typs EP-3E Aries II durch einen russischen Kampfjet Su-27 über dem Schwarzen Meer bekannt gegeben. Die Luftabwehrsysteme hatten der russischen Militärbehörde zufolge auf ein unbekanntes anfliegendes Luftziel reagiert. Die Su-27 hatte sich dem US-Flieger bis auf eine „sichere Entfernung“ genähert, so das Verteidigungsministerium am Montag. Das Pentagon hatte das Abfangmanöver seinerseits allerdings als „gefährlich“ bezeichnet.