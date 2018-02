China rüstet Atom-U-Boote mit künstlicher Intelligenz aus – Medien

Chinesische Forscher arbeiten an einem Projekt zur Ausrüstung chinesischer Atom-U-Boote mit künstlicher Intelligenz, schreibt die Zeitung „South China Morning Post“ unter Verweis auf Wissenschaftler, die am Projekt teilnehmen. Einige Forscher sind darüber besorgt, was passieren kann, falls die U-Boote außer Kontrolle der Menschen geraten sollten.