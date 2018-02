„Dritte militärische Supermacht“: Hat China neuen Raketenabwehr-Stand erreicht?

Die chinesischen Streitkräfte haben ein bodengestütztes Raketenabwehrsystem getestet, das in der Lage sein soll, ballistische Ziele außerhalb der Atmosphäre abzufangen. Das berichtet die russische Onlinezeitung vz.ru. Nach ihren Angaben bezeichnete Chinas Verteidigungsministerium den Test als erfolgreich.

© AP Photo/ Greg Baker Raketenabwehr: China nähert sich Möglichkeiten von Russland und USA an

Alexander Gorkow, Ex-Chef der Flugabwehrtruppen der russischen Luftwaffe, erläuterte für vz.ru, dass ein solcher Test eine komplizierte Vorarbeit voraussetzt. Laut Gorkow braucht man zunächst ein Frühwarnsystem mit Radaren, um ballistische Ziele rechtzeitig aufzuspüren.

Auch die eigentliche Abfangrakete ist von ihrer Konstruktion her sehr kompliziert, denn sie braucht nicht nur geeignete technische Ausrüstungen, sondern auch spezifische Algorithmen zum Abschuss von Zielen, wie der Experte weiter sagte:

„Da gibt es sehr viele Schwierigkeiten. In den 1950er Jahren, als die Sowjetunion ihre Systeme entwickelt hatte, brauchte sie rund 1000 Starts, um ein sicheres Abfangen zu erreichen und diese Systeme dann in Dienst zu stellen.“

Gorkow hat seine Zweifel daran, ob die aktuellen chinesischen Erfolgsmeldungen der Wahrheit entsprechen: „Dies wäre aber auch durchaus möglich, falls die Chinesen bereits über fortgeschrittene Raketenbau-Komplexe sowie über gute mathematische Algorithmen für diese Waffen verfügen. Da gibt es allerdings viele Fragen, auf die ich gern zumindest ungefähre Antworten hätte.“

© Sputnik/ Sergej Malgawko Moskau und Peking trainierten bei Übung schlimmstes Konflikt-Szenario

China kauft russische Systeme des Typs S-300 . Doch solche Waffen sind laut Gorkow nur für taktische Aufgaben im Sinne der Raketenabwehr geeignet: „Um zu einer strategischen Raketenabwehr überzugehen, muss man sehr viel tun – sowohl theoretisch als auch praktisch.“

Der russische Militärexperte Konstantin Siwkow kommentierte: „Der Test eines solchen bodengestützten Raketenabwehrsystems zeugt davon, dass die chinesische Rüstungsindustrie einen neuartigen Entwicklungsstand erreicht hat.“

„Da haben wir eine dritte militärische Supermacht. Hatten zuvor nur Russland und die USA diese Nische eingenommen, so schloss sich ihnen nun China an (…) Man muss zugeben: Bei den Chinesen ist eine sehr schnelle Weiterentwicklung des wissenschaftlich-technischen Potentials im Verteidigungsbereich zu beobachten“, so Siwkow.