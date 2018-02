Georgien bekommt bereits Javelin-Raketen aus USA – sind nun Drohnen an der Reihe?

© Sputnik/ Natalya Seliverstova Moskau: Militärmanöver von USA und Georgien sind provokativ

Der georgische Militärexperte Wachtang Maissaja sagte in diesem Zusammenhang gegenüber der in Tiflis erscheinenden Zeitung „Resonansi“: „Dies wäre sehr gut. Dies würde helfen, neun georgische Bataillone voll aufzustellen, mit deren Ausbildung die USA im Mai beginnen sollen.“

Dem Experten zufolge könnte Tiflis die US-Partner auch darum bitten, elektronische Steuerungssysteme für Kampfoperationen zu liefern.

Der georgische Verteidigungsminister Lewan Isorija hatte vor kurzem im Parlament berichtet, dass die USA der georgischen Armee in diesem Jahr aktiver helfen werden. Er habe nach eigenen Worten im Pentagon über die Möglichkeit gesprochen, in die traditionellen internationalen Übungen „Agile Spirit“ in Georgien einen Flotteneinsatz aufzunehmen, so Isorija.

Laut dem Minister ist das Ausbildungsprogramm für die neun Bataillone auf drei Jahre angelegt und hat das Ziel, neben Blauhelmen auch reguläre Kampfeinheiten auszubilden.

Die USA hatten bereits früher damit begonnen, die im Besitz der georgischen Armee befindlichen Maschinengewehre aus sowjetischer bzw. russischer Produktion durch gleichartige US-Waffen zu ersetzen.