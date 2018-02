Neue russische mobile Raketenabwehr – Militärexperte klärt auf

Die russische Armee wird in diesem Jahr eine neuartige Raketenabwehrrakete bekommen, die ihrer Vorgängerin deutlich überlegen ist. „Die Rakete vom Typ 53T6M ‚Nudol‘ zeichnet sich durch ihre Mobilität aus“, sagte Alexej Leonkow, Militärexperte des Magazins „Arsenal Otetschestwa“ (Arsenal des Vaterlandes), am Mittwoch in einem RIA-Novosti-Gespräch.