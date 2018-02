Schon in diesem Jahr: Russland will schwimmendes AKW für Arktis in Dienst nehmen

Bereits seit mehreren Jahren baut Russland an einem einzigartigen Projekt. Das Land will ein schwimmendes Atomkraftwerk (AKW) bauen, das vor allem in der Küstenregion zur Arktis eingesetzt werden soll. Nun ist bekannt geworden, dass das weltweit erste schwimmende AKW bereits in diesem Jahr „vom Stapel“ gelassen werden könnte.