Zehnmal schneller als der Schall: Putin präsentiert neuste Hyperschallwaffe– VIDEO

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei seiner Ansprache an die Föderale Versammlung eine neue russische Hyperschallwaffe präsentiert und Details über deren Möglichkeiten enthüllt.

„Von großer Bedeutung ist die Entwicklung eines Präzisions-Hyperschall-Raketenkomplexes, der keine Analoga in der Welt hat; die Tests wurden erfolgreich absolviert und darüber hinaus wurde ab 1. Dezember ein Komplex für seinen Bereitschaftsdienst auf den Flugplätzen des Militärbezirks Süd eingesetzt“, so Russlands Präsident Wladimir Putin.

© Sputnik/ Grigorij Sysoew Russland entwickelt unverwundbare strategische Waffen für Flugabwehrsysteme – Putin

„Die einzigartigen flugtechnischen Eigenschaften des Hochgeschwindigkeits-Trägerflugzeuges ermöglichen es, eine Rakete in wenigen Minuten an einen Abwurfort zu bringen. Nach dem Abwurf erreicht die Rakete dann eine Hyperschallgeschwindigkeit, die die Schallgeschwindigkeit um das Zehnfache übertrifft, und führt dabei Manöver in allen Abschnitten der Flugbahn aus“, sagte der Präsident.

Dadurch könne sie sicher alle existierenden und perspektivischen Systeme der Luft- und Raketenabwehr überwinden, indem sie Atom- sowie konventionelle Sprengköpfe auf einer Distanz von bis 2000 Kilometern zum Ziel bringt.

Putins Ansprache an die Föderale Versammlung>>>

„Wir haben dieses System ,Kinschalʻ (dt. ,Dolchʻ) genannt“, sagte Russlands Staatschef abschließend.