Russisches Heer übt mit Armeen aus zehn Staaten

Russlands Heer nimmt in diesem Jahr an sieben gemeinsamen Militärübungen mit Armeeeinheiten aus mehr als zehn Ländern teil. Das sagte der Oberbefehlshaber der russischen Landstreitkräfte, Generaloberst Oleg Saljukow, der Armeezeitung „Krasnaja Swesda“.

„Im Laufe des Jahres 2018 steht die Beteiligung von Einheiten und Teileinheiten der Landstreitkräfte an sieben gemeinsamen Militärübungen in den Bereichen Friedensstiftung und Terrorbekämpfung unter Teilnahme von Armeeeinheiten aus über zehn Ländern bevor“, so Saljukow.

Die wichtigste Übungsveranstaltung werde das strategische Kommando- und Stabsmanöver „Wostok 2018“ sein, das im Herbst im Militärbezirk Ost durchgeführt werde.Nach Angaben des Generals hat sich der Anteil moderner Waffen bei den Landstreitkräften in den letzten sechs Jahren verdreifacht.

„In den letzten fünf Jahren wurden im Rahmen des aktuellen staatlichen Ausrüstungsprogramms (GPW 2020) über 10.000 Einheiten moderner Ausrüstung, Militär- und Spezialtechnik in die Landstreitkräfte geliefert. Das hat es ermöglicht, den Ausrüstungsgrad mit modernen Waffen um das Dreifache im Vergleich zum Jahr 2012 zu erhöhen, von 15 Prozent auf knapp 45 Prozent.“

2010 hatte die russische Regierung ein bis zum Jahr 2020 angelegtes Modernisierungsprogramm für die Streitkräfte verabschiedet, das mit rund 20 Billionen Rubel (knapp 500 Milliarden Euro nach dem damaligen Kurs) finanziert werden sollte. Ziel des Programms ist es, den Anteil moderner Waffen an den Armeebeständen auf 70 Prozent zu erhöhen.

