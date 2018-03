General: Iskander-Raketen droht bis 2025 keine Konkurrenz aus dem Ausland

Die Entwicklung einer Entsprechung zum russischen operativ-taktischen Raketenkomplex Iskander-M im Ausland ist in den nächsten sieben Jahren nicht möglich. Das teilte der Oberbefehlshaber der russischen Landstreitkräfte, Generaloberst Oleg Saljukow, der Armeezeitung „Krasnaja Swesda“ mit.

„Die Ablösung der veralteten Totschka-U-Raketenkomplexe durch den modernen Raketenkomplex Iskander-M in den Raketenbrigaden verläuft plangemäß. Mehr als 10 Sätze sind bereits an Brigaden geliefert worden“, so Saljukow.

Iskander-M sei eine höchst präzise, effektive Waffe. Sie könne sowohl ballistische Raketen als auch Marschflugkörper abfeuern, die „bestehende und zukünftige Raketenabwehrsysteme überwinden“.

„Nach Einschätzungen der Konstrukteure ist die Entwicklung einer Entsprechung (zum Komplex Iskander-M – Anm. d. Red.) durch andere Staaten nicht früher als im Jahr 2025 möglich“, sagte der General.

Das Iskander-M-Raketensystem steht seit 2006 im Dienst der russischen Armee. Das System ist mobil, manövrierbar und innerhalb von 20 Minuten einsatzbereit. Iskander-M kann unterschiedlichste Ziele – von gegnerischen Truppen bis hin zu unterirdischen Kommandostellen – bekämpfen. Wegen ihrer Stealth-Eigenschaften können die Iskander-Raketen besonders schwer abgefangen werden.

Anfang Februar hatte Russland die Stationierung von Iskander-Raketenkomplexen in der Region Kaliningrad bestätigt. Laut dem Chef des Verteidigungsausschusses des Föderationsrates (russisches Parlamentsoberhaus), Viktor Bondarew, sei das unter anderem eine symmetrische Antwort auf das Nato-Vorgehen.

Beim Nato-Gipfeltreffen Anfang Juli 2016 in Warschau war die Stationierung von zusätzlich 4000 Soldaten in den baltischen Staaten beschlossen worden. Die Nato will vier multinationale, rotierende Bataillone für das östliche Bündnisgebiet schaffen.

