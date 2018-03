Russlands neue Anti-Schiffs-Rakete verschiebt Kräftestand auf See

Für einen Flugzeugträger und dessen Begleitverband wäre eine Salve von zwei Dutzend Ch-32 eine Katastrophe: Russische Bomber würden die Seezielraketen absetzen können, noch bevor sie in den Wirkungsbereich US-amerikanischer Abfangjäger eingedrungen seien, erklärt der Militärexperte Konstantin Siwkow.

„Die Amerikaner werden die Ch-32 nicht abfangen können“, so Siwkow. Die US-Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse – das Rückgrat des US-amerikanischen Raketenschilds – seien der Ch-32 schutzlos ausgeliefert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie versenkt, zumindest aber außer Betrieb gesetzt würden, „beträgt 0,75 bis 0,85“, so der Fachmann.