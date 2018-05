Ukraine präsentiert uralte sowjetische Panzerabwehrkanonen als modernes Produkt

Allein schon die ersten Sekunden des Clips machen stutzig: Drei Geschütze werden von leichten gepanzerten Schleppern und ein viertes vom Lastwagen Ural-4320 gezogen. Die ukrainische Armee schein nicht in der Lage zu sein, auch nur eine Batterie mit Technik gleichen Typs auszustatten. Das ist nicht erstaunlich, da die mangelhaft versorgten ukrainischen Streitkräfte diverse zivile Fahrzeuge nutzen müssen.

Die Autoren des Videos versuchen, die „Florett“-Kanonen als modernisierte Variante der MT-12 zu präsentieren. Die „neuartigen“ Kanonen dürften Ziele bei schlechter Sicht sicher treffen. Die Rede ist auch von neuen Systemen zur Zielbegleitung. Aber an den Kanonen selbst fehlt jede Spur einer Modernisierung. Es geht doch um herkömmliche in den 1960er Jahren in der Sowjetunion konstruierte Geschütze.

Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte Geschütze vom Typ MT-12R mit Radar- und Zielsystem „Ruta“ im Waffenbestand gehabt – ebenfalls eine sowjetische Entwicklung. Diese Kanonen galten als modernste Variante in der „Florett“-Familie.

Sie konnten Panzer auf einer Entfernung von bis zu 2,5 Kilometern vernichten, darunter auch nachts und bei schlechtem Wetter. Aber die Ausrüstung erwies sich als zu kompliziert für den Einsatz in der ukrainischen Armee. Zudem wurde ein Teil der Geschütze von der Volkswehr in Donezk und Lugansk erbeutet, darunter im Raum der Siedlung Georgijewka im September 2014.