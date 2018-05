Selbstlade-iPhone in Russland gebaut

In das Rückenpanel des Karbon-Gehäuses des iPhone X Tesla wurde demnach eine Solarbatterie eingebaut, was es ermöglicht, es mit Sonnenlicht oder dem Licht einer hellen Lampe aufzuladen.

Die Ingenieure des Unternehmens sollen mehr als 100 Tests durchgeführt haben, um sich von der Effizienz und Sicherheit des Systems zu überzeugen.

Das erste Exemplar von iPhone X Tesla mit der Aufschrift "Made on Earth by humans" (dt.: Von Menschen auf der Erde gemacht) soll als Geschenk an den Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk geschickt worden sein.

Das selbstladende Smartphone ist zu einem Preis von 284.000 Rubel (etwa 3890 Euro) erhältlich.