Französischer Marine-Chef nennt Vorteile russischer U-Boote

"Die russischen U-Boote sind modern, unglaublich schnell und leise", erläuterte Prazuck in seiner Rede über die jüngsten Veränderungen in den Marinen der Welt.

© Foto : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 3rd Class Luis R. Chavez Jr. Zweite US-Flotte vs. russische U-Boote: US-Offizier erwartet Konfrontation

Der Admiral bemerkte auch ein starkes Wachstum der chinesischen Marine, die in den letzten vier Jahren 80 Schiffe in Betrieb genommen haben soll, was der gesamten Flotte Frankreichs entspreche.

Prazuck erinnerte zudem daran, dass China nun selbstständig moderne Flugzeugträger bauen könne.

Unter solchen Umständen könnten Frankreich und die Flotten anderer Nato-Staaten ihre führenden Positionen nicht mehr garantieren, so Prazuck weiter.

Die französische Marine ist vom Nordatlantik bis zum Indopazifik für die Sicherung der zweitgrößten maritimen Domäne der Welt verantwortlich.