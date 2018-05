Russland gibt U-Boot-Projekt 955B Borej-B auf

Strategische Atom-U-Boote des Projekts 955B Borej-B sind nicht in das staatliche Rüstungsprogram für 2018-2027 aufgenommen worden. Stattdessen werden in der Sewmasch-Werft nach 2023 noch sechs U-Boote des Projekts 955A Borej-A gebaut, teilte ein Vertreter des Militär-Industrie-Komplexes am Montag mit.