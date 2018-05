Die Mitglieder der Fliegerteams von vier Militärbezirken der russischen Luft- und Weltraumkräfte kämpfen um den Titel des besten Piloten in der Oblast Rjasan. In dieser Region wird die russlandweite Etappe des Wettkampfs „Aviadarts 2018“ ausgetragen. Sputnik überträgt von einem Übungsplatz bei Rjasan.

Das ist bereits die dritte Etappe des Wettbewerbs, die am 23. Mai gestartet ist und bis 2. Juni fortdauern wird. In ihrem Lauf werden die besten Piloten in unterschiedlichen Kategorien ausgewählt. Die Gewinner nehmen an der internationalen Etappe von „Aviadarts 2018“ teil, wo neben den russischen Fliegern auch deren chinesische und weißrussische Kollegen an den Start gehen werden.