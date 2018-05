Russische Armee wird „Tornado“ bereits 2018 einsetzen

Die Serienmäßigen Lieferungen von den neuesten Kraftfahrzeugen „Tornado“ mit einer erhöhten Ladefähigkeit und einem starken Motor sollen 2018 beginnen. In Zukunft sollen sie die Wägen Ural und KamAZ ablösen, teilte der Chef der Hauptverwaltung für Autos und Panzer im Verteidigungsministerium Russlands Alexander Schewtschenko mit.

„Bald werden die russischen Streitkräfte komplett neue aussichtsreiche und fortgeschrittene Fahrzeuge, die die berühmten KamAZ und Urals ersetzen werden, erhalten“, so Schewtschenko in einem Interview mit dem Radiosender Echo Moskwy.

Die neuen Maschinen gehören zum Typ „Tornado“ und haben einen starken Motor sowie eine erhöhte Ladefähigkeit im Umfang zwischen 16 und 20 Tonnen und mehr. Die „Tornados“ sollen derzeit die staatlichen Tests abschließen.

Bei der Fahrzeugentwicklung wurde die Erfahrung der Anti-Terror-Operation in Syrien miteinbezogen. Unter anderem verfügen die „Tornados“ im Vergleich zu den Vorgängermodellen über eine stärkere Panzerung und einen besseren Minenschutz.

Der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, hatte zuvor mitgeteilt, dass das russische Militär 162 Typen moderner und modernisierter Waffen in Syrien erfolgreich getestet hatte. Demzufolge wurde der Kauf von zehn Waffentypen wegen in Syrien festgestellter Defekte eingestellt. Die Nachteile, die sich in Syrien gezeigt hätten, seien bei den Geländeerprobungen nicht zu erkennen gewesen.