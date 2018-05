Russland baut vor Jahresende Drohneneinheiten in allen Luftlandetruppen-Verbänden auf

In allen Verbänden der russischen Luftlandetruppen entstehen noch vor dem Jahreswechsel Einheiten für Drohnen und elektronische Kampfführung. Das offenbarte der Stabschef der Luftlandetruppen Generalleutnant Nikolaj Ignatow gegenüber der Zeitung „Krassnaja Swesda“.

„Vor dem Ende des laufenden Jahres wird in der 56. Luftsturmbrigade ein Luftsturmbataillon gebildet. In allen Formationen werden die Maßnahmen zur Bildung von Einheiten für die elektronische Kampfführung und unbemannte Fluggeräte abgeschlossen sein“, so Ignatow.

Demzufolge sind in Russlands Luftlandetruppen bis zu 70 Prozent Berufssoldaten beschäftigt und komplett mit Spezialtechnik – wobei mehr als die Hälfte der Geräte moderne Modelle sind – ausgerüstet.

