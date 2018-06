Putins neuer Kampflaser nun auf Räder gestellt

Demnach wird dafür ein Lkw von der Firma „Astais“ in der Stadt Nabereschnyje Tschelny (Teilrepublik Tatarstan) produziert.

„Der von der Aktiengesellschaft ‚Astais‘ hergestellte Transporter wird für den Sarower Kampflaser benutzt, der vor kurzem in der Ansprache des Präsidenten vorgestellt wurde“, erklärte der Sprecher des Unternehmens gegenüber Sputnik.

Die Firma versorge die russischen Streitkräfte bereits mit 2500 Panzerkraftwagen.

© Sputnik / Maxim Blinow Russische strategische Kräfte rüsten mit neuen „Jars“-Raketenkomplexen auf

Am 1. März hatte Russlands Präsident Wladimir Putin in seiner Ansprache an die Föderale Versammlung zur Lage der Nation eine Reihe neuer strategischer Waffen präsentiert. Dabei erwähnte er auch, dass das russische Militär einen Kampflaserkomplex in die Bewaffnung aufgenommen habe. Bei der Entwicklung der Laserwaffe seien bedeutende Resultate erzielt worden, fügte der Präsident hinzu. Es gebe Anlass zu behaupten, dass Russland bei der Entwicklung von Waffen auf der Grundlage neuer physikalischer Prinzipien anderen Ländern einen Schritt voraus sei.