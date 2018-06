Russische Arktis-Einheiten erhalten „reaktive“ Panzer

Die arktischen Einheiten der russischen Streitkräfte haben die ersten Panzer des Typs T-80BWM erhalten, die aufgrund ihrer Geschwindigkeit und ihrem charakteristischen Triebwerksgeräusch als „reaktiv“ bezeichnet wurden. Das berichtet am Dienstag die russische Zeitung „Iswestija“ unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Bis Ende des Jahres soll die in der Siedlung städtischen Typs Petschenga (Gebiet Murmansk) stationierte selbständige motorisierte Schützenbrigade mit T-80BWM-Panzern ausgerüstet werden. Späterhin wird auch die 200. selbständige motorisierte Schützenbrigade diese Panzer erhalten, schreibt die Zeitung.

© Sputnik / Yuriy Kaver „Arktis unter Schutz“: Flottenchef berichtet über Russlands ständige Präsenz

Die T-80BWM wurden wegen der Gasturbinentriebwerke für die Ausrüstung der Arktis-Einheiten gewählt. Diese Triebwerke lassen sich bei extrem niedrigen Temperaturen leichter in Betrieb setzen. Die Erwärmung eines üblichen Dieselmotors kann bis zu 40 Minuten in Anspruch nehmen, während das „reaktive“ Treibwerk die operative Bereitschaft in wenigen Minuten erreichen kann. Außerdem verfügen die Panzer dank der modernisierten Treibwerke über einzigartige Geschwindigkeits- und Manövriereigenschaften.