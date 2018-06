„Albtraum für USA“: China hat angeblich neuen unbemannten Stealth-Kampfjet gezeigt

„Business Insider“ bezeichnet das Gerät als „Albtraum für die USA“. Dem US-Online-Magazin „The Drive“ zufolge unterscheidet sich der „Dark Sword“ (dt. „Dunkles Schwert“) von anderen unbemannten Fluggeräten dadurch, dass er eine hohe Steuerbarkeit und Überschallgeschwindigkeit mit einer niedrigen Beobachtbarkeit verbindet.

Image of China's stealthy 'Dark Sword' fighter-like combat drone emerges:https://t.co/xbdKLSVlQI — The War Zone (@thewarzonewire) 5. Juni 2018

China steigt in atomares Wettrüsten ein

​Laut Justin Bronk soll die lange Form die Stabilität des Jets gewährleisten. Er wies auf die senkrechten Stabilisatoren „im Stil des F-22 “ hin, die auf supersonische und „Jäger-ähnliche“ Fähigkeiten einer Drohne hindeuten.

„Etwas wie dies könnte sich sehr schnell bewegen und, wenn es in großen Mengen produziert wird, (…) mindestens die Flugkörper von US-Jets an sich lenken, im günstigsten Fall als effektiver Jäger von selbst agieren“, so der Experte.

Es bestehe bei „Dark Sword“ keine Notwendigkeit von Pilotenschulung. „Wenn man viele davon produzieren kann, ist die Quantität an sich eine wichtige Eigenschaft.“

Allerdings sei es unmöglich zu sagen, wann das Foto aufgenommen wurde und ob es vielleicht eine „kunstvolle Attrappe“ darstellt, warnt „The Drive“. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass das Bild ziemlich alt und dass das Projekt seitdem fortgeschritten sei. „Vergessen Sie das nicht: Die Chinesen zeigen nur das, was sie zeigen wollen“, so das Magazin.