Angst und Bange: Alle U-Boote mit Atomwaffen auf einem FOTO

Das US-amerikanische populärwissenschaftliche Portal „Popular Mechanics“ hat in einem Bild alle U-Boote dargestellt, die seinen Angaben nach mit ballistischen Atomraketen ausgestattet sind. Schauen sie sich an, welche Länder über diese Unterseeboote verfügen und wie viele sie davon besitzen.

Laut dem Experten Dimitrios Mitsopoulos, der diese Bild geschaffen hat, verfügen nur sieben Länder auf der Welt über solche Tauchboote.

In den Vereinigten Staaten gebe es 14 solche Fahrzeuge, in der Russischen Föderation zwölf, in China sieben, in Großbritannien und Frankreich jeweils vier sowie in Indien und Nordkorea jeweils zwei.

​„Ein U-Boot mit ballistischen Raketen ist das zuverlässigste Mittel für die nukleare Abschreckung“, so Mitsopoulos.

Zuvor hatte das Portal Naval Analyses, für das Mitsopoulos auch schreibt, drei Inforgrafiken vorbereitet, auf denen die gesamte Zahl der militärischen U-Boote der USA Russlands und Chinas zu sehen waren. Diesen Angaben zufolge hatten die Vereinigten Staaten damals 71, Russland 72 und China 76 U-Boote.