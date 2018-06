Russische Trickkiste: Wie aus Seecontainern tödliche Waffen werden

Die amerikanische Fachzeitschrift „The National Interest“ hat russische Waffensysteme vorgestellt, die in Form von ISO-Containern auf ganz normalen Handelsschiffen verladen und eingesetzt werden können. Das Spektakulärste ist sicherlich das Raketensystem „Club-K“.

Bis 2020 soll zudem eine Sonarstation in Containerbauweise entwickelt werden: „Minotawr“ ist der Codename des Systems für das Aufspüren und Orten von U-Booten. Bestimmt ist diese Station für den Einsatz auf den neuen Korvetten der Wassili-Bykow-Klasse. Diese wendigen Kampfschiffe mit rund 2.000 Tonnen Wasserverdrängung sind vom Reißbrett an in modularer Bauweise konzipiert worden. Dementsprechend universell ist ihr Einsatzprofil: Für Patrouillen in küstennahen Gewässern können sie die Sonar- oder Minenjagdmodule aufnehmen. Bei schwereren Missionen können die Korvetten mit Lenkraketen-Modulen ausgestattet werden.

Die russische Marine arbeite derzeit aktiv an der Modularisierung ihrer Flotte, sagte der Sicherheitsforscher Wadim Kosjulin vom PIR-Centre der Zeitung „Iswestija“.

„Solche kompakten Module ermöglichen es, unmittelbar vor dem Ausbruch von Kampfhandlungen die Kapazitäten der Marine nach Bedarf auszubauen, indem die modularen Kampfschiffe oder auch ganz normale Handelsschiffe mit entsprechenden Containern ausgerüstet werden.“

Und noch einen Vorteil hat das schlaue System: „Man kann damit auf allen Weltmeeren insgeheim Aufklärungsdaten sammeln. So ein Container kann ja unentdeckt auf einem üblichen Containerschiff mitfahren“, sagt der Experte. Die technischen Parameter des „Minotawr“-Containers werden natürlich geheim gehalten. Aber ähnliche Systeme der Vorgängergeneration konnten ein U-Boot im Umkreis von rund 15 Kilometern erkennen.

Außerdem testet die russische Marine derzeit ein Containermodul, aus dem zwei Helikopter-Drohnen des Typs BPW-500 gestartet werden können.