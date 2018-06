Waffenexperte: Leopard 3 würde russischen Superpanzer Armata entthronen

Der 2015 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte T-14 sei heute ein bahnbrechendes Design, sagte Drummond in einem Interview mit dem „Stern“.

Mit der hochgeschützten Besatzungskapsel, dem ferngesteuerten Turm und einem „erstaunlichen“ Leistungsgewicht verfüge der russische Panzer über „herausragende Eigenschaften“.

Mit seiner neuen 152mm-Kanone „wird der T-14 in der Lage sein, alle Nato-Panzer, einschließlich Leopard 2, zu bekämpfen, ohne in deren Reichweite zu geraten“, so der Experte. Und weiter:

„Wenn das geschieht, sind unsere Panzer hoffnungslos unterlegen.“

Leopard 3

Bei der Entwicklung eines Nachfolgers des Leopard 2 sollten dem Experten zufolge vor allem sechs Faktoren beachtet werden: Firepower, Schutz, Mobilität, Connectivity, Nachhaltigkeit, und Anpassungsfähigkeit der Plattform.

Die wichtigste Voraussetzung sei zudem die Reduzierung von Größe und Gewicht, ohne die Überlebensfähigkeit zu beeinträchtigen. „Dies wird zu Panzern mit einem kleineren geschützten Rauminhalt führen.“ Dies könnte durch die Verkleinerung der Besatzung auf nur 2 oder 3 Personen erreicht werden.

Auch wenn Russlands Erfolgsbilanz in der Panzerentwicklung „sehr beeindruckend“ sei, habe kein Land mehr Erfahrung und Kompetenz als Deutschland, sagte der Experte weiter.

„Wenn die Deutschen mit dem Leopard 3 loslegen, wird es mit dem Vorsprung des T-14 schnell vorbei sein.“