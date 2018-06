Großes Landungsschiff für russische Kriegsmarine entwickelt

„Das Konstruktionsbüro Sewernoje wurde mit einem neuen Projekt für ein großes Landungsschiff für die russische Flotte betraut. Momentan läuft die Arbeit am Vorentwurf“, so die Quelle.

© Sputnik / Denis Abramow Russlands Flotten-Aufrüstung: Admirale setzen auf Flachwasser-Kämpfe

Das Projekt des Schiffes werde von Grund auf entwickelt. Es sei keine Entwicklung eines bestehenden Projekts. Über Fristen zur Ausführung der Arbeiten legte die Quelle keine Informationen vor.

Am 17. Juni waren die kleinen Raketenschiffe „Grad Swijaschsk“ und „Welikij Ustjug“ vom Schwarzmeerhafen Sewastopol ins Mittelmeer ausgelaufen. Beide Schiffe schlossen sich einem in einem entfernten Meeresgebiet befindlichen russischen Flottenverband an. Laut dem Oberbefehlshaber der Russischen Seekriegsflotte, Wladimir Koroljow, halten sich jederzeit zwischen 70 und 100 Schiffe der russischen Kriegsmarine in verschiedenen Gebieten des Weltozeans auf.