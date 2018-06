US-Jäger F-35 für Kampf gegen russische Su-57 vorbereitet – Medien

Die US Air Force hat in ihren Kampfflugzeugen die Datenbanken über gegnerische Maschinen erneuert und sie mit neuesten Angaben über den russischen Jäger Su-57 ergänzt, damit US-Piloten diese Maschinen identifizieren könnten. Darüber schreibt die russische Zeitung „Wsgljad“ am Dienstag.

Die Datenbank beinhaltet auch Angaben über den chinesischen Stealth-Fighter J-20.

Bei den Dateien, die in US-Maschinen erhältlich sind, geht es um die Angaben über geografische Bedingungen, den Luftraum und potenzielle Gefahren in den Regionen, in denen der F-35 eingesetzt werden könnte, hieß es.

Das US-Militärmagazin „The National Interest“ hat in einem Beitrag vom Mai die russische SU-57 und die chinesische J-20 verglichen. Laut dem Artikel bauen Moskau und Peking an Jagdflugzeugen der fünften Generation, um in diesem Bereich „die US-Vorherrschaft zu brechen“.