So will Washington S-400 überlisten – US-General

Um die S-400 zu überlisten, sollen Holmes zufolge die Luftwaffe und die Landstreitkräfte zusammen handeln. Washington sei wegen der Reichweite des Komplexes beunruhigt, die im Vergleich zum Vorgänger, dem System S-300, gestiegen sei. Dadurch werde der Einsatzbereich von Flugzeugen der vierten Generation begrenzt.

>>> Mehr zum Thema: „Ohrfeige für USA“: Deshalb droht Washington Ankara mit Sanktionen wegen S-400-Kauf

„Wir haben Ressourcen, die wir in Aufklärung und Verwaltung zusammenbringen werden, sowie verschiedene Langstreckensysteme, die wir im Kampf einsetzen werden“, zitiert das Portal „ Military.com “ den General.

Die Türkei und Russland hatten im Dezember 2017 ein Kreditabkommen über die Lieferung des russischen Raketenabwehrsystems S-400 unterzeichnet. Demnach soll Ankara zwei S-400-Batterien erwerben, die von türkischen Soldaten bedient werden sollen. Die Seiten vereinbarten auch eine technische Zusammenarbeit bei der Aufnahme der Produktion solcher Waffen in der Türkei.

>>> Mehr zum Thema: Erdogan: Lieferverbot für F-35 birgt Verlustrisiko für USA

Die USA und andere Nato-Länder haben Ankara wiederholt wegen des Deals mit Moskau kritisiert. So wies der Berater des US-Außenministers, Wess Mitchell, warnend darauf hin, dass der Kauf von S-400-Anlagen sich negativ auf die Lieferung von Flugzeugen F-35 an die Türkei auswirken könne. Daraufhin versprach der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, Gegenmaßnahmen wie etwa eine Kooperation mit Russland in diesem Bereich zu ergreifen, sollte die Lieferung von US-Kampfjets an die Türkei blockiert werden.

Der US-Senat hatte am 19. Juni den Militärhaushalts-Entwurf für 2019 angenommen, der die Teilnahme der Türkei am Programm zur Produktion von F-35 aussetzt. Trotzdem war zuvor in einem Betrieb des Rüstungsunternehmens Lockheed Martin in Fort-Worth (in Texas) ein erstes Jagdflugzeug dieses Typs feierlich an die Türkei übergeben worden.