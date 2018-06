Russlands Marine bekommt ersten interkontinentalen „Streitkolben“ - Quelle

Nach erfolgreichen Tests sollen Russlands Seestreitkräfte nun offiziell ein Raketensystem mit einer einsatzbereiten ballistischen Interkontinentalrakete R-30 „Bulawa“ (dt. „Streitkolben“) in Betrieb genommen haben. Das berichten russische Medien am Freitag unter Berufung auf eine Quelle in der Rüstungsindustrie.