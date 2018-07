China stellt „Laser-AK-47“ vor

In dem am Sonntag abgedruckten Beitrag wird die neuartige Waffe als „Laser-AK-47“ bezeichnet. Sie wiegt drei Kilogramm und dürfte demnächst in Serie gehen. Die aufladbare Lithiumbatterie reicht für etwa 1.000 „Schüsse“ mit einem Impuls von höchstens zwei Sekunden aus. Die tragbare Waffe kann einen ähnlichen Schaden zufügen wie auf Fahrzeugen montierte große Laserkanonen.

Das Laser-Sturmgewehr mit der offiziellen Typenbezeichnung ZKZM-500 gilt als nicht tödliche Waffe. Ihr für bloßes Auge unsichtbarer Strahl ist aber stark genug, um Treibstoffdepots in Brand zu setzen. Die Waffe ist absolut geräuschlos.