Populäre Browser Extension entpuppt sich als gefährliche Spyware

Stylish faszinierte fast zwei Millionen User mit seiner neuen Funktion – das Äußere einer Internet-Webseite verändern zu können. Seine Skins ermöglichten, originelle Farben an der Webseite für bequemeres Lesen zu dämpfen, oder im Gegenteil das Interface kräftiger zu färben.

© Sputnik / Natalja Seliwerstowa Deutschland genehmigt Einsatz von Software zur Überwachung von Messenger-Diensten

Es stellte sich heraus, dass seit Januar 2017 in die Extension eine „Spionage“-Software eingefügt worden sein soll . Diese Software hätte Daten über die von den Nutzern an den Servern der SimilarWeb-Company besuchten Seiten gesammelt, berichtet Heaton auf seiner Webseite.

© Sputnik / Maxim Blinow Die Datenschutzgrundverordnung: Was ändert sich für die Nutzer?

Nach der Anschaffung dieses Services habe das Unternehmen die Kartei der Browser-Geschichten von Nutzern aus aller Welt erhalten. Rein theoretisch könnten anhand des Browserverlaufs solche Daten mit realen Namen der Menschen oder ihren Kontaktdaten verbunden werden, meint Heaton.

Heaton bemerkte, dass in den Dokumenten von SimilarWeb über das Datengeheimnis gemeldet würde, dass sie keine persönlichen Daten sammelten. Technisch könne dies korrekt sein, so Heaton. Der Experte fügte dem jedoch hinzu, dass ein Aufbruch der Datenbank von einer dritten Seite oder ihre Übergabe an weitere Unbekannte durch unfaire Mitarbeiter durchaus möglich sei.