China testet als Tauben getarnte Überwachungsdrohnen

Ein Forscherteam an der Northwestern Polytechnical University in Xian in der nordwestlichen Provinz Shaanxi habe den Roboter entwickelt, schreibt der „Spiegel“ mit Verweis auf die Zeitung „South China Morning Post“.

Dem Bericht zufolge können die Drohnen die Bewegungen einer Taube nachahmen und sind schwer von echten Vögeln zu unterscheiden.

Nach fast 2000 Testflügen sollen die Drohnen zum Einsatz kommen, obwohl das so genannte „Dove“-Programm noch keinen großen Umfang habe. Die Technologie könne im militärischen Bereich, in der Polizeiarbeit sowie bei Grenzkontrollen und im Katastrophenschutz angewendet werden.

Die Drohne wiege nur 200 Gramm, habe eine Spannbreite von etwa 50 Zentimetern und könne mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h maximal 30 Minuten in der Luft bleiben. Zudem seien eine HD-Kamera, GPS und weitere Geräte für die Satellitenkommunikation an Bord.

Chinas Militär setzt große Hoffnungen auf die Technologie, da das einem Vogel ähnelnde Flugobjekt schwierig auf einem Radar zu erfassen sein soll.

