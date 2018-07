Billige Waffen Russlands und Chinas gefährden westliche Flugzeugträger - NI

Unter den gefährlichen Waffen Russlands und Chinas nennt der Autor des Artikels, Michael Peck, Cyberwaffen und Anti-Schiff-Raketen.

„China und Russland scheinen viele (aber nicht alle) Bemühungen darauf gerichtet zu haben, die wichtigsten westlichen Vermögenswerte, die groß, zahlenmäßig klein und teuer sind, in Gefahr zu bringen“, zitiert Peck den RUSI-Bericht.