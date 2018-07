„Gucken Sie aufmerksamer“: Putin kontert Vermutung der US-Medien zu russischen Waffen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Interview mit Fox News die Mutmaßungen der US-Medien, dass die neuesten Waffen Russlands gegen die Vereinigten Staaten gerichtet seien, dementiert.

Der Fox News Journalist Chris Wallace erwähnte in seinem Gespräch mit Putin, dass der russische Staatschef im März eine neue Generation von Lenkwaffen präsentiert und ein Video gezeigt hätte, in dem die „Superrakete über den USA fliegt und in Florida landet“. Wallace fragte, ob diese Demonstration eine „Eskalierung des Wettrüstens“ sei.

„Was die Videomaterialien betrifft, zeigen sie nicht, dass diese Rakete auf die Vereinigten Staaten gerichtet ist. Sie sollten sich unsere Videomaterialien aufmerksamer anschauen“, antwortete Putin.

Wallace behauptete, in der entsprechenden Infografik sei das Wort „Florida“ zu lesen gewesen.

„Nein, dort war nicht ‚Florida‘ geschrieben. Das stimmt nicht. Gucken Sie noch mal und aufmerksamer“, erörterte der russische Präsident.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation

Er fügte dem hinzu, die US-Medien sollten die Bevölkerung nicht mit nicht existierenden Gefahren erschrecken, und schlug vor, Wallace das erwähnte Video zu schenken.

Am 1. März hatte Wladimir Putin in seiner Ansprache an die Föderale Versammlung zur Lage der Nation eine Reihe von neuen strategischen Waffen präsentiert.