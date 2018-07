Russland wird seine Hyperschall-Waffe mit hitzefestem Titan ausstaffieren

Der Rüstungskonzern NPO Maschinostrojenija soll zurzeit an der Bestimmung der Festigkeitswerte von Titanlegierungen bei hohen Temperaturen arbeiten.

„Diese Forschung ist für die Entwicklung der Gehäuse von neuesten Hyperschall-Lenkwaffen, einschließlich der Interkontinentalrakete ‚Avangard‘, notwendig“, verkündete Wiktor Murachowski, Mitglied des Expertengremiums des Kollegiums des militärindustriellen Komplexes, gegenüber Sputnik.

Außerdem entwickle das Unternehmen die Hyperschallrakete „Zirkon“, mit der die russischen Atom-U-Boote der fünften Generation vom Projekt „ Husky “ ausgerüstet werden sollen. Die geschätzte Geschwindigkeit dieser Rakete beträgt offenen Quellen zufolge vier bis sechs Mach.

„Diese Legierungen werden für die Raketen kreiert, die eine Geschwindigkeit von fünf Mach oder mehr erreichen können. Neben der ‚Avangard‘ ist diese Neuentwicklung für das Gehäuse des manövrierenden Gefechtsblocks der Rakete ‚Sarmat‘ erforderlich“, so der Experte weiter.

© Foto : Verteidigungsministerium Russlands Russische Hyperschallwaffen versetzen US-Geheimdienste in Panik

Die Anwendung der neuen Legierungen beschränke sich nicht auf diese Raketen, weil es auch andere, noch nicht ans Licht gebrachte Projekte gebe, fügte Murachowski hinzu.

Der russische Präsident Wladimir Putin präsentierte in seiner Ansprache an die Föderalversammlung die „Avangard“-Rakete, die fähig sei, mit Hyperschallgeschwindigkeit von über 20 Mach in dichten Schichten der Atmosphäre zu fliegen.