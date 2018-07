Russland kreiert Chamäleon-Tarnungsstoff für seine Truppen und Militärtechnik

Der Konzern „Rostech“ hat einen Tarnungsstoff entwickelt, der sich an die Farben der Umgebung anpassen kann. Dies berichtet die Zeitung „Kommersant“ unter Berufung auf den Konzern-Chef Sergej Tschemesow.

Laut Tschemesow soll das erste Gerät mit dieser Technologie, ein „unsichtbarer Helm“, bald auf einer Messe präsentiert werden.

© AFP 2018 / Wakil Kohsar Täuschungsplan: So will britische Armee ihre Mängel kaschieren

„Wir verbessern ständig die Ausrüstung der Militärs. Das Hauptziel ist es, den Soldaten besser zu schützen, seine technische Ausstaffierung zu stärken. Eine unserer neuesten Entwicklungen sind Tarnstoffe, die wie ein Chamäleon die Farbe der Umgebung imitieren“, zitiert „Kommersant“ den Konzern-Chef.

Er fügte hinzu, die experimentellen Muster des Tarnstoffs seien bereits erhalten worden. Mit ihrer Hilfe wäre es möglich, die Truppen, Panzer und andere militärische Ausrüstung „unsichtbar“ zu machen, so Tschemesow.

„Man kann die Eigenschaften dieser Stoffe direkt im Gelände vorgeben. Die Terminologie umfasst die Konzepte ‚Smart Fabrics‘, ‚Smart Materials‘. Das heißt, wenn unter dem Einfluss von Temperaturen oder Elektrizität eine Veränderung ihrer Eigenschaften stattfindet, zum Beispiel der Spiegel- oder Enttarnungseigenschaften, dann erlangt dieser Stoff Eigenschaften, die in der Natur als Chamäleon-Effekt bekannt sind“, erklärte Rüstungsexperte Alexej Leonkow im Interview mit dem russischen „Fünften Kanal“.

Er räumte ein, dass solche Materialien nicht nur in Russland entwickelt würden, und erwähnte die von den USA beliebten „Stealth“-Technologien. Diese sollen die Militärtechnik für Radare wenig sichtbar machen, schaffen es aber nicht in vollem Maße, so Leonkow.