Russische Korvette wehrt Luftangriff bei Übung im Japanischen Meer ab

„Das Schiff hat eine Übung zur Organisation der Angriffsabwehr von Luftangriffskräften eines angenommenen Gegners durchgeführt. Bei der Erfüllung der Aufgaben der Luftabwehr haben die Artilleristen der Korvette Schüsse auf ein Flugziel absolviert“, heißt es in einer Mitteilung.

Laut dem Pressedienst kooperierte das Schiff bei der Übung mit den Anti-U-Boot-Flugzeugen Iljuschin Il-38.

Der Bau der Korvette „Sowerschennyj“ der Stereguschtschi-Klasse hatte im Juli 2006 auf der Amur-Werft in Komsomolsk am Amur begonnen. Das Schiff wurde am 20. Juli 2017 feierlich in Dienst gestellt und trat der Pazifikflotte bei.