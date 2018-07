Rechtzeitig zur Flottenparade: Russische Marine erhält neue Fregatte

Der russischen Marine hat am Samstag die Fregatte „Admiral Gorschkow“ in Dienst gestellt. An Bord des Spitzenschiffs des Projekts 22350 wurde die Andreas-Flagge gehisst.

Die feierliche Übergabe des Schiffes fand in der Schiffswerft „Sewernaja Werf“ (zu Deutsch: „Nordwerft“) in Sankt Petersburg statt. Das Schiff wird am 29. Juli an der Parade anlässlich des Tages der russischen Seekriegsflotte teilnehmen.

© Sputnik / Ildus Gilasutdinow

Die Fregatte „Admiral Gorschkow“ ist das Spitzenschiff des Projektes 22350. Es ist für einen breiten Kreis von Aufgaben in entfernten Seegebieten vorgesehen. Mehrere technische Lösungen und russische Schiffbautechnologien wurden beim Bau der Fregatte zum ersten Mal realisiert. Das Schiff soll die Basis für die weitere Entwicklung von Fregatten dieses Projekts sein.

