Russlands und Chinas U-Boote stellen Gefahr für USA dar - NI

Für die US-Kriegsmarine ist Russland die größte und technisch anspruchsvollste Untersee-Bedrohung. Jedoch hat der kontinuierliche Fortschritt Chinas einen Bereich erschaffen, in dem Peking für Washington wohl gefährlicher sei, schreibt Dave Majumdar in der Zeitschrift „National Interest“.

In dem Zeitschriftartikel werden die jüngsten Errungenschaften Chinas im U-Boot-Bau analysiert.

„China hat dieselelektrische U-Boote mit ‚außenluftunabhängigen Antrieben‘ (AIP) erfolgreich entwickelt und eingesetzt, im Gegensatz zu Russland, das bisher kein vergleichbares Analogon für seine zukünftigen Lada-Klasse-U-Boote des Projekts 677 entwickelt hat“, erläuterte Majumdar.

In der Tat hätten Pekings konventionellen AIP-U-Boote in den letzten Monaten ihre eigenen Rekorde gebrochen, so der Autor weiter.

„China gibt fortschrittliche Anti-Schiff-Raketen tragende U-Boote kontinuierlich in Auftrag“, zitiert Majumdar einen Bericht des Pentagons.

Trotzdem stellt Russland „die technologisch anspruchsvollste Seekriegsbedrohung für die US-Marine“ dar, resümiert der Experte.

In Russland werden außenluftunabhängige Antriebe von den Konstruktionsbüros „Malachit“ und „Rubin“ entwickelt. Ein Modell des Gasturbinentriebwerks von „Malachit“ sei bereits erfolgreich getestet worden.

Ein Rubin-Antrieb soll möglicherweise im Nicht-Atom-U-Boot, das auf dem Projekt 677 „Lada“ basiert, installiert werden.