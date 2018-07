Rückkehr von „Seemonster“: Russland will neues Raketen-Bodeneffektfahrzeug entwickeln

Im staatlichen Rüstungsprogramm für den Zeitraum von 2018 bis 2027 gibt es eine Entwicklungsarbeit ‚Orlan‘, die den Bau einer Testmaschine vorsieht“, so Borissow.

Das Ekranoplan , ein Typ von Bodeneffektfahrzeug, soll mit Raketenwaffen bestückt und für die Überwachung der Seegebiete ausgelegt werden.

„Es wird Raketenwaffen tragen. Der primäre Einsatzraum für die Maschine ist die Nordostpassage, wo unsere Infrastruktur nicht so entwickelt ist. Das Ekranoplan könnte diese Gebiete patrouillieren und absperren“, sagte der Vizepremier und fügte hinzu, die Flugzeuge könnten auch am Kaspischen und am Schwarzen Meer eingesetzt werden.