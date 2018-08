West-Panzer schneiden besser als die russischen ab – Experte weiß den Grund

Auf zahlreichen Youtube-Videos aus dem Syrien-Krieg stellen selbst alte Waffen aus russischer Produktion ihre enorme Kampffähigkeit unter Beweis. Dennoch landen Nato-Panzer in westlichen Ranglisten immer vor den russischen Pendants. Der Moskauer Militärexperte Alexej Leonkow erklärt, was es damit auf sich hat.

Es liege an der nicht korrekten Vergleichsmethode, schreibt Leonkow in seiner Kolumne in der Onlinezeitung Zvezda. Bislang habe nur der revolutionäre russische Kampfpanzer T14 Armata auch die Westexperten überzeugen können.

Denn für die übrigen Rankings würden die amerikanischen „Abrams“ oder die deutschen „Leopard“ oder auch die israelischen „Merkava“ mit den russischen T-72, Т-80 oder Т-90 aus den ersten Generationen verglichen, nicht aber mit den späteren modernisierten Versionen.

„Das Ergebnis ist damit vorprogrammiert: Panzer aus der Nato und Israel schneiden am besten ab, an sie gehen die so genannten Medaillenplätze“, schreibt Leonkow. Er behauptet, dass die russische Technik sich im Gefechtseinsatz in diversen Konflikten im Nahen Osten besser bewährt habe als etwa die „Abrams“.

