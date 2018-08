„Alptraum“ für US-Fliegerkräfte: NI über neue russische Raketen

„Diese Langstreckenraketen sind in Verbindung mit geeigneten Bombenflugzeugen imstande, den USA die Möglichkeit zu nehmen, Luftoperationen sowohl in Europa als auch in der Asiatisch-Pazifischen Region durchzuführen“, so Majumdar.

Es geht um die Raketentypen R-37, RVV-BD und KS-172. Dank solcher Waffen könnten russische Kampfjets wie der Überschall-Abfangjäger MiG-31 und das Mehrzweck-Jagdflugzeug SU-57 amerikanische AWACS- und JSTARS-Flugzeuge oder aber Transportflugzeuge der Typen Boeing KS-135 und KS-46 angreifen.

Wie der Chefredakteur der Zeitschrift „Moscow Defense Brief“, Michail Barabanow, sagte, sei man beim Konstruieren der Raketen R-37 und RVV-BD davon ausgegangen, dass ein damit ausgerüstetes Jagdflugzeug für eine Attacke gegen Nato-Flieger eingesetzt werden könne. Es könne sich mit einer hohen Geschwindigkeit dem Ziel annähern und mehrere Raketen R-37M abfeuern, so Barabanow.

Russland werde in Zukunft auch modernere Raketen mit einer größeren Reichweite, so beispielsweise KS-172, einsetzen können, ergänzte der Experte.