FOTO von Abfangjäger MiG-31BM mit neuesten Raketen aufgetaucht

​Bemerkenswert ist hier laut dem Blatt die Tatsache, dass zuvor im Netz Fotos veröffentlicht worden waren, auf denen solche Raketen von Kampffliegern Su-35S und Su-57 sowie vom Bomber Su-34 getragen werden.

R-77-1 ist eine Modifizierung der Rakete R-77, die 1994 in die Bewaffnung aufgenommen wurde. Ursprünglich betrug ihre Reichweite 100 Kilometer; sie hatte eine Geschwindigkeit von etwa vier Mach. In der modernisierten Variante, deren Tests 2013 absolviert wurden, erhöhte sich die Reichweite auf bis zu 110 Kilometer. Das Ziel kann sich dabei in einer Höhe von 20 Metern bis zu 25 Kilometern befinden.