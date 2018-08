„Allsehende“ Drohne in Russland entwickelt – Hersteller

Die Drohne sei mit einer UV-Kamera (ULTRA-Kamera) und mit einer Kamera für den Kurzwellenbereich der Infrarotstrahlung (SWIR-Kamera) ausgerüstet. Dank der SWIR-Kamera könne die Drohne die Überwachung sogar bei null Sichtweite durchführen, heißt es in der Mitteilung.

Laut den Informationen von Rostec kann die kleine und leicht steuerbare Drohne für die Einschätzung des Zustandes der Fahrbahndecke, für die Aufdeckung von Delikten, die Kontrolle der Energieausrüstung, die Gasentweichung sowie bei Ausnahmezuständen eingesetzt werden.

Die Drohne soll das Signal in Echtzeit aus einer Entfernung von bis zu zehn Kilometern abgeben und eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern aufweisen. Eine Ladung soll für einen einstündigen Einsatz des Geräts ausreichen, was die Überwachung in einer bedeutenden Entfernung von der Leitstelle ermöglicht.

Die Orion-Drone brauche keinen vorbereiteten Startplatz und kehre bei einem Signalausfall automatisch zum Startplatz zurück.