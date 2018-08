„Feuert mit Schmalzfleisch“: Netz spottet über „neuen“ ukrainischen Panzer

Zuvor hatte der ukrainische Staatschef den Beginn der Tests des Panzers T-72AMT angekündigt, der von dem Panzerwerk Kiew entwickelt wurde. „Das ist der Kampfpanzer T-72AMT. Jetzt besteht er Feuerprüfungen auf militärischen Testgeländen“, schrieb Poroschenko auf seiner Facebook-Seite.

Einige Twitter-Nutzer erinnerten an das Scheitern der ukrainischen Panzerschützen, die bei dem Panzer-Wettbewerb Strong Europe Tank Challenge den letzten Platz belegt hatten.

„Ihre Panzerschützen haben bereits gezeigt, dass ‚Oplot‘ und andere Waffen ukrainischer Herstellung einfach Müll sind“, schrieb der User @KrasnyiKomissar.

„Ja, alle haben bei dem Nato-Wettbewerb gesehen, wozu sie fähig sind“, so der User @zaicev02071980.

„Womit feuert dieser? Mit Schmalzfleisch (Schmalzfleisch wird in den GUS-Staaten hauptsächtlich in kleinen Konservendosen verkauft – Anm. d. Red.) oder mit Kochtöpfen?“, scherzte ein User in dem sozialen Netzwerk VKontakte.

Die Nutzer der sozialen Netzwerke verwiesen auch darauf, dass die ukrainischen Panzer in der Tat modernisierte Versionen der sowjetischen Panzer seien.

„Gibt es etwas Eigenes? Er lobt doch sowjetische Entwicklungen“, schrieb der User @kirsamov.

„Die Zahl 72 im Namen des Panzers bedeutet, dass dieser im Jahre 1972 entwickelt wurde. Zu jener Zeit kämpfte man noch mit Kavallerie, und die Infanterie war mit Schwertern und Bögen bewaffnet. Erzählt aber Poroschenko nicht davon“, so der Twitter-Nutzer @uralpage.