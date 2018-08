Roskosmos-Chef wirft Musk List vor

Laut Rogosin senkt Elon Musk (Chef der Firma SpaceX – Anm. d. Red.) absichtlich die Kosten für kommerzielle Raketenstarts.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Neue Trägerraketen: Russland bekommt fünf Versionen von Angara – Schoigu

„Die Vorteile von Musk bestehen nicht in der Wiederverwendbarkeit der Raketen, sondern darin, dass ihm die US-Regierung die Betreibung von Dumping ermöglicht. Musk verkauft dem Pentagon Raketenstarts um den doppelten Preis. Zudem deckt er seine Verluste auf dem Markt der privaten Raumfahrt, indem er Konkurrenten „tötet“, die keinen so großzügigen Staat hinter sich haben“, so Rogosin.

Roskosmos suche momentan nach Möglichkeiten für Kosteneinsparungen bei Raketenstarts, darunter auch die Wiederverwendung der teuersten Raketenstufen.

Darüber hinaus betonte Rogosin, die neue russische Rakete Sojus 5 solle eine erfolgreiche Trägerrakete für die private Raumfahrt werden. Dabei solle die Rakete unter Berücksichtigung der nördlicheren Lage der russischen Weltraumbahnhöfe kostengünstiger und leistungsstärker als ihre ausländischen Analoga der mittleren Klasse sein.