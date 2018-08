„Volocopter“: Ein Lufttaxi aus Bruchsal erobert die Welt – VIDEO

Der „Volocopter“ ist ein emissionsfreies, elektrisch angetriebenes Fluggerät, basierend auf einer Drohnen-Technologie mit 18 Rotoren. Dadurch werden horizontale sowie vertikale Bewegungen auf einfache Weise ermöglicht. Bis zu zwei Menschen können im Volocopter Platz finden und bis zu 27 Kilometer weit fliegen.

Das Bruchsaler Start-up-Unternehmen „Volocopter GmbH“, das weltweit führend in der Entwicklung von elektrisch und autonom angetriebenen Multicoptern ist, will den „Traum eines jeden vom Fliegen zur Realität machen und damit modernen Städten helfen, die wachsenden Verkehrsprobleme zu lösen“. So fliegt der Volocopter seit 2011 regelmäßig und autonom – zuletzt in Dubai und Las Vegas. Bemannte Flüge sind seit 2016 in Deutschland zugelassen.

Auch für die Infrastruktur der urbanen Lufttaxis hat das Unternehmen bereits Visionen entwickelt. Ihr Konzept integriert Lufttaxis in existierende Nahverkehrsstrukturen und will ab der ersten Punkt-zu-Punkt-Verbindung zusätzliche Mobilität für bis zu 10.000 Passagiere pro Tag schaffen. So erwartet Mitbegründer Alexander Zosel, dass die ersten vollausgebauten Volocopter-Lufttaxi-Systeme bereits in zwei bis fünf Jahren Realität sein werden. Mit Dutzenden von sogenannten Volo-Hubs und Volo-Ports (Landeflächen) in einer Stadt will die „Volocopter GmbH“ in Zukunft bis zu 100.000 Passagiere pro Stunde an ihr Ziel bringen. Volo-Hubs sollen Gondelstationen ähneln, an denen alle 30 Sekunden Volocopter landen und starten können.

Dabei strebe das Unternehmen keineswegs nur einen Service für die Reichen an, erklärt Zosel im Sputnik-Interview.

„Wenn das System voll in Betrieb ist, wird ein Flug zum Treffen nicht viel teurer sein als eine Taxifahrt – sehr wohl aber schneller. Jeder, der in der Innenstadt von A nach B muss, sollte sich das leisten können“, so der Ingenieur.

Daimler, Intel und Lukasz Gadowski sind einige der Investoren des Unternehmens, die den Volocopter auch mit ihrem Knowhow unterstützen. Von der Landesregierung Baden-Württemberg wurden Investitionen in Höhe von 1,3 Millionen Euro zugesichert.

Das Interview mit Alexander Zosel (Volocopter) zum Nachhören: